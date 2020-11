Vito Pitaro: “Si valuti seriamente una rapida riapertura dell’ospedale di Soriano”

Il consigliere regionale, capogruppo di “Jole Santelli Presidente”, Vito Pitaro sostiene apertamente la petizione popolare sostenuta anche da cinque sindaci del Vibonese. “Rappresenterebbe una reale risposta alle esigenze dei cittadini – sostiene – in un contesto di grave crisi sanitaria determinata dal Coronavirus e dalle criticità del sistema”.

“Considerata la grave emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19 – prosegue Pitaro – non posso che essere assolutamente favorevole alla riapertura del presidio sanitario di Soriano. L’iniziativa popolare, ovvero una raccolta firme indirizzata al ministro della Salute, Roberto Speranza, e supportata dai sindaci di Soriano, Gerocarne, Dasà, Sorianello e Pizzoni, rispettivamente Vincenzo Bartone, Vitaliano Papillo, Raffaele Scaturchio, Sergio Cannatelli ed Enzo Caruso, ritengo sia piuttosto importante perché getta un fascio di luce sulle criticità del sistema sanitario vibonese e rappresenta una soluzione fattiva per gli abitanti dell’entroterra. La riapertura della struttura di Soriano – conclude – può rappresentare una valida, anche in chiave futura, alternativa ad un ospedale da campo. È ciò che andrebbe fatto, con celerità, anche presso gli altri nosocomi, come quello di Nicotera: si tratterebbe di una risposta celere alle istanze dei tanti cittadini vibonesi”.