Vito Pitaro “accoglie” Marco Martino: “Decisione coraggiosa, c’è un cambio di passo generazionale”

“La decisione di Marco Martino, che ha lanciato il movimento ‘Cultura Calabria’, arriva in un momento importante, ovvero durante la ripartenza a seguito dell’emergenza Coronavirus. Ripartenza che, come possiamo notare, riguarda anche la politica”.



Ha esordito così il consigliere regionale Vito Pitaro, eletto fra le fila di “Jole Santelli Presidente”; lo stesso ha voluto complimentarsi “con uno dei più giovani amministratori d’Italia, che ha dimostrato coraggio, intraprendenza e voglia di fare”.

“Non è facile – ha affermato Pitaro – tranciare i fili che legano ad un partito dopo anni di militanza e sacrificio. Lui lo ha fatto senza abbattersi, ma anzi ha lavorato e sta lavorando per un soggetto nuovo che vede al centro i cittadini calabresi e non il mero interesse personale che, come la storia insegna, non porta lontano”.

Marco Martino, secondo Pitaro, ha annunciato “non solo la nascita di un movimento, ma di un vero e proprio ‘brand’ capace di attrarre la curiosità e l’attenzione di molti”.

“Sento di dover complimentarmi – ha concluso Pitaro – con questo giovane sindaco, che rappresenta un cambio di passo generazionale in un contesto, quello calabrese, che spesso viene identificato come eccessivamente tradizionalista. Le ragazze e i ragazzi di Calabria cambieranno questa regione con la forza dell’ambizione e con la voglia di fare che li contraddistingue”.