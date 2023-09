Visitare il Marocco: indicazioni utili per i turisti

Il Marocco è una località esotica che sa come andare incontro ad ogni necessità, persino a quelle dei turisti più esigenti, tanto da essere visitata da milioni di persone ogni anno. Tra le dune del deserto, le spiagge di sabbia dorata che si affacciano sull’oceano e le affollate medine, presenta una delle esperienze in assoluto più variegate al mondo. Ma va detto che, per godersi tutto ciò che ha da offrire questo Paese, è di fondamentale importanza prepararsi per affrontare il viaggio. Un’organizzazione precisa e attenta, infatti, farà la differenza: ecco alcune indicazioni utili per viaggiare in Marocco.

Programmare sempre un itinerario

La pianificazione dell’itinerario rappresenta la base di ogni viaggio, ed è una regola che vale soprattutto per Paesi come il Marocco, per via delle tantissime cose da vedere. Dalla città blu di Chefchaouen, fino ad arrivare alla classicissima Marrakech, le opzioni da inserire potenzialmente in lista sono quasi infinite. Bisogna dunque considerare le distanze, i tempi di viaggio e le diverse tipologie di trasporto disponibili, ed è importante avere una strategia intelligente che consenta di massimizzare il poco tempo che abbiamo a disposizione. Di contro, è bene lasciare un po’ di spazio per l’improvvisazione, così da cogliere al volo tutte le opportunità che incontreremo lungo la strada.

Proteggersi con un’assicurazione sanitaria per il Marocco

Come in ogni viaggio all’estero, può capitare che possa verificarsi una situazione imprevista, e per evitare spese extra o cattive sorprese conviene sempre proteggersi con una polizza viaggio specifica. Si fa riferimento alle assicurazioni che garantiscono la copertura dell’assistenza sanitaria per Italiani in Marocco, scegliendo un’opzione completa e personalizzabile in base alle proprie necessità di viaggio. Naturalmente l’obiettivo principale di queste polizze è coprire i costi derivanti da eventuali malattie o infortuni, dato che il pagamento delle spese mediche potrebbe risultare oneroso, soprattutto in Paesi come questo dove l’assistenza sanitaria continua ad essere precaria nonostante i miglioramenti degli ultimi anni. La sicurezza, la tranquillità e il benessere devono essere la priorità durante qualsiasi viaggio, e il Marocco non fa eccezione.

Meglio avere il contante a portata di mano

In Marocco conviene sempre avere del contante a portata di mano. Molti commercianti, ristoratori e gestori di strutture turistiche preferiscono infatti il pagamento cash rispetto all’uso della carta di credito. Questo perché le transazioni con carta comportano delle commissioni che in tanti preferiscono evitare. Quindi, nonostante l’ampia diffusione delle carte nella lista dei metodi di pagamento accettati, non è raro imbattersi in esercizi commerciali che le rifiutano adducendo scuse varie, e questo avviene non solo presso i ristoranti, ma anche in molti hotel.

Rispettare sempre i limiti di velocità

Una delle regole più importanti da rispettare durante un viaggio in Marocco è quella relativa ai limiti di velocità. La polizia marocchina è particolarmente attenta a questo aspetto, e tende spesso a multare i turisti per eccesso di velocità. Non è raro, infatti, che le autorità locali controllino questo fattore, anche se la maggior parte delle multe dipende da un fraintendimento. I posti di blocco marocchini obbligano i veicoli allo stop, mentre qui in Italia ci fermiamo soltanto quando ci fanno segno con la paletta. In Marocco, invece, si parla di veri e propri check-point.