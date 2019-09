Visita del Maestro generale dei domenicani al Santuario di Soriano Calabro

Rinnovando la tradizione che vede i Maestri dell’Ordine recarsi subito in pellegrinaggio a Soriano al Santuario di San Domenico, dopo la loro elezione, fr. Gerard Francisco III Timoter sarà a Soriano il prossimo 10 e 11 Ottobre.

L’88° successore di San Domenico, che sarà accolto con gioia e riconoscenza, dalla Comunità Ecclesiale e dall’Amministrazione comunale, verrà come pellegrino per venerare il miracolo Quadro e per chiedere ogni bene per il servizio a cui è stato chiamato.

Giovedì 10 ottobre alle ore 17 in Municipio ci sarà il saluto del sindaco Vincenzo Bartone alla presenza dell’Amministrazione comunale e delle Autorità civili e militari; successivamente sarà accolto in Santuario dal Provinciale dei Domenicani dell’Italia Meridionale, fr. Francesco La Vecchia, prima di presiedere la solenne Concelebrazione Eucaristica. Al termine l’omaggio musicale del Coro Polifonico Dominicus, Cappella musicale del Santuario.

Il giorno seguente, dopo la Celebrazione Eucaristica delle ore 8, il Maestro visiterà gli imponenti ruderi dell’antica Basilica e del Convento di San Domenico, per fare ritorno, dopo il pranzo, a Roma.