Visita dei vertici del Pd all’ospedale “San Bruno”, Tassone: “Segnale di attenzione, stare sul territorio è la strada giusta”

“La visita dei vertici del Partito democratico all’ospedale San Bruno prevista per il prossimo 3 aprilerappresenta un segnale di grande attenzione per il territorio e per la comunità, oltre che un momento di approfondimento e confronto per individuare le più opportune soluzioni”. Il già consigliere regionale Luigi Tassone saluta con soddisfazione l’iniziativa promossa dalla sua compagine e ringrazia “il segretario regionale Nicola Irto, il Gruppo in Consiglio regionale e la Responsabile nazionale Sanità Marina Sereni”. Tassone sottolinea quindi “il lavoro che il partito e il Gruppo regionale stanno portando avanti rispetto alle problematiche che attanagliano gli ospedali calabresi e più in generale la sanità”. “Sono convinto – conclude – che la strada del costante contatto con il territorio sia quella giusta per il rilancia della Calabria”.