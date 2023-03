Violenze fisiche e psicologiche nei confronti della compagna: il Giudice lo allontana

Gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Squadra Mobile di Vibo Valentia hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa dell’obbligo di dimora presso un Comune diverso da quello di residenza e contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia su richiesta della locale Procura, nei confronti di un uomo sospettato di maltrattamenti in famiglia e lesioni, commesse mediante reiterate condotte di violenza fisica e psicologica, perpetrate da parte dell’indagato nei confronti della compagna convivente, iniziate nel 2021 e perduranti sino ad oggi.



Si tratta dell’epilogo di complesse indagini che nascono da una collaborazione interistituzionale che ha portato la Polizia di Stato ad effettuare dei controlli presso un determinato nucleo familiare, riscontrando così una grave condizione di vessazioni e vittimizzazione da parte dell’uomo nei confronti della convivente, anche segnate da molteplici ingressi al locale Pronto Soccorso per le violenze subite. Nonostante le evidenze acquisite, la donna non sporgeva comunque denuncia contro il proprio convivente.

All’esito delle investigazioni, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare eseguita nel pomeriggio del 22 marzo u.s., che impone all’uomo non soltanto di dover dimorare in un comune diverso da quello dove attualmente dimora, ma anche il divieto di avvicinamento alla donna, a tutela della sua incolumità.