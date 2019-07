Violenza sessuale aggravata sul figlio di 15 anni: arrestato un pastore

Una brutta storia in cui chi avrebbe dovuto proteggere è stato in realtà l’orco da combattere. Una storia conclusasi con l’arresto di un pastore di 55 anni che, secondo i Carabinieri, avrebbe posto in essere violenza sessuale aggravata sul figlio di 15 anni.

Destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, l’uomo si è reso inizialmente irreperibile, ma i militari della Compagnia di Corigliano Calabro, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria di Vibo Valentia, lo ha scoperto in una casa rurale ubicata nella parte più alta di una collina a Corigliano.

Per lui si sono aperte le porte del carcere di Castrovillari.