Violenza psicologica, un’ombra sulla società: domenica l’appuntamento di sensibilizzazione a Pizzo

Domenica 23 novembre, in occasione della settimana Mondiale contro la Violenza sulla Donna, nel Palazzo della Cultura di Pizzo, alle 17.30 si terrà il terzo consueto appuntamento di sensibilizzazione che quest’anno avrà come focus la violenza psicologica.

La violenza psicologica può avere effetti devastanti sulla salute mentale e fisica delle vittime, per questo è importante parlare e agire. Per questo la poetessa Anna Callipo, con il patrocinio del Comune di Pizzo, in collaborazione con Comunità Creativa e la Direzione Musei Civici a cura di Mariangela Preta, presenta una serata all’insegna di Poesia, Arte, Danza, Musica e Dibattito dal titolo #liberaituoipensierim#fuoridallagabbia.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Sergio Pititto, dell’assessore alla Cultura Maria Teresa De Fina, della direttrice dei Musei Civici Mariangela Preta e del consigliere regionale Epli Calabria Giuseppe Esposito, seguirà una kermesse ricca di interventi grazie ai relatori Stefania Figliuzzi, presidente dell’associazione antiviolenza “Attivamente Coinvolte”, il maresciallo Rocco Valotta per le Forze dell’Ordine, l’Insegnante di Scuola primaria Manuela Tozzo.

La serata sarà intervallata da momenti di grande riflessione poetica con le poesie dell’organizzatrice dell’evento Anna Callipo, un flash mob molto suggestivo a cura della Dance Academy dei maestri Morena e Francesco Fortuna, un significativo monologo dell’attrice di teatro Maura Chiarelli e le musiche a cura del Maestro Elena Piserà e Roberto Galloro. Moderatore della serata sarà Adriano Bevilacqua.

La splendida opera d’arte che dà il volto all’evento di quest’anno è a cura dell’artista Barbara Pisano.