Violenta aggressione ai danni di un ragazzo nella notte di San Lorenzo: individuato dalla Polizia un responsabile

Violenta aggressione perpetrata ai danni di un minore nella notte di San Lorenzo. Individuato dalla Polizia di Stato un responsabile.

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha denunciato all’Autorità Giudiziaria uno degli autori di un’aggressione perpetrata ai danni di un minore.

I fatti risalgono alla notte dell’11 agosto scorso quando innanzi ad un lido balneare della frazione Bivona di Vibo Marina, durante una festa in spiaggia, un gruppo di giovanissimi ha aggredito per futili motivi un loro coetaneo.

Sul posto, per i primi accertamenti, è intervenuto personale della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.



Il conseguente approfondimento investigativo da parte della Squadra Mobile ha consentito di individuare ed identificare già uno degli aggressori il quale, utilizzando un tirapugni, aveva colpito più volte il malcapitato provocandogli delle lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Il soggetto, anch’egli minore, è stato pertanto deferito alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Catanzaro per lesioni aggravate e porto abusivo di arma.

A seguito di istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, al soggetto denunciato è stata notificata anche la misura di prevenzione del cd. D.AC.UR (Divieto di Accesso ai pubblici esercizi e locali di trattenimento) che vieta alla persona violenta l’accesso ai locali della movida cittadina. Il provvedimento, emesso dal Questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, mira proprio a prevenire ulteriori episodi di disordine che possono turbare la tranquillità e la sicurezza dei giovani partecipanti alla movida.

Sono in corso ulteriori accertamenti volti ad indentificare altri giovani che hanno preso parte all’aggressione.

I provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.