Viola Reggio Calabria pronta ad infiammare gli animi neroarancio: sabato al PalaCalafiore sfida agli Svincolati Milazzo

Ancora in casa. Ancora al PalaCalafiore.

Viola Reggio Calabria pronta ad infiammare gli animi neroarancio, entusiasti delle stoppate di Paulinus, degli assist di Fernandez, delle schiacciate di Cessel e Ani, solo per fare qualche spettacolare esempio dell’ultima di campionato vinta contro Castanea.

Orario e giorno inedito per la Redel di Giulio Cadeo che cerca la cinquina.

Voglia di “manita” per Simonetti e soci che, alle 21 di sabato 19 ottobre, ospiteranno gli Svincolati Milazzo.

Momento magico anche per i mamertini.

Tre vittorie su tre partite per l’abile coach Flavio Priulla, rientrato in Italia dopo tanti anni nel basket austriaco.

Roster costruito con cura e raziocinio che ha sconfitto nelle ultime tre gare Basket School, Castanea e Catanzaro.

Rimsa, il lungo straniero, è la stella siciliana

Salvatico e l’ex Benevento, Quarta, in regia.

Gli emergenti sono due prodotti locali, Scredi e Giambò, insieme al prospetto Malual.

Luka Lalic offre concretezza sugli esterni e attenti al veterano Bolletta e l’ex Fortitudo Giannullo.

In casa Viola il morale è alto: il pensiero è rivolto ai miglioramenti quotidiani seguendo il lavoro certosino dello staff tecnico ed all’estremo desiderio di arrivare a punteggio pieno alla super sfida del 27 ottobre da giocarsi in casa della Siaz Piazza Armerina.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Pallacanestro Viola ed in condivisione sul portale del partner Rac, Reggioacanestro, le notizie sul basket Calabrese, con telecronaca di Giovanni Mafrici. La diretta sarà visibile in Tv sul canale 87 della televisione ufficiale Videotouring e sul canale youtube dei neroarancio. Arbitrano la sfida i signori Federico Puglisi di Aci Catena e Federico Catalano di Pedara.