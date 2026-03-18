Vinitaly and The City, i consiglieri di Forza Italia: “Reggio torna ad essere protagonista”

Il “Vinitaly and The City” a Reggio Calabria rappresenta l’ennesima dimostrazione di una Calabria che sa finalmente narrare le proprie eccellenze su palcoscenici nazionali e internazionali”

È quanto dichiarano in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti e Saverio Anghelone, al termine della conferenza stampa di presentazione dell’evento enologico che si terrà l’1 e il 2 agosto a Reggio Calabria.

“L’arrivo del Vinitaly nel ‘chilometro più bello d’Italia’ è frutto di una visione politica chiara di Forza Italia e dell’impegno costante sul territorio – dichiarano i consiglieri – per questo un ringraziamento profondo va all’ On. Cannizzaro, il cui instancabile lavoro di raccordo con i vertici nazionali continua a produrre risultati tangibili per la nostra città, portando Reggio al centro delle iniziative di respiro nazionale ed internazionale”.

“Il Vinitaly rappresenta un evento di eccellenza, grazie al quale l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, ha già avuto modo di dimostrare quanto riesca a trasformare il comparto vitivinicolo in un volano di sviluppo economico e di marketing territoriale, in un percorso che oggi vede proprio Reggio Calabria come tappa naturale di questo progetto ambizioso” proseguono i consiglieri.

“Sotto la guida del presidente Occhiuto, grazie alla sua capacità di proiettare un’immagine moderna, dinamica e attrattiva della nostra terra, la Calabria ha cambiato marcia: questo permette oggi alla città di ospitare manifestazioni che fino a pochi anni fa sembravano irraggiungibili, prova ne è il successo straordinario delle due edizioni del Vinitaly, tenutesi a Sibari, che hanno fatto da apripista dimostrando come la nostra regione sia pronta per ospitare eventi di portata mondiale”.

“É il nostro marchio di fabbrica: la politica di Forza Italia risponde con i fatti.

Risponde rimettendo al centro la città e la Calabria, convinti che la promozione del territorio e dei nostri prodotti d’eccellenza sia la chiave per il rilancio economico e occupazionale”.