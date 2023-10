Vinicio Capossela il 26 ottobre al Politeama di Catanzaro

Il cantautore Vinicio Capossela farà tappa il 26 ottobre, alle 21, sul palco del Teatro Politeama di Catanzaro. Unica data calabrese per il suo nuovo tour teatrale che si intitola CON I TASTI CHE CI ABBIAMO – come la canzone che chiude il nuovo album, Tredici canzoni urgenti, uscito lo scorso 21 aprile su etichetta Parlophone per Warner Music Italy e vincitore della Targa Tenco come miglior album.

Presenterà in teatro le tredici nuove canzoni, scritte fra febbraio e giugno del 2022 e registrate nei mesi seguenti come diretta conseguenza del momento storico che stiamo vivendo.

Un disco musicalmente polimorfo e collettivo, che contiene molti strumenti, musicisti e ospiti, e che alterna diverse forme musicali, dalla folìa cinquecentesca al reggae and dub anni ‘90. Ballate, waltz, jive e un cha cha cha costituiscono l’universo musicale di canzoni che nascono dall’urgenza di interpretare e dare voce ai problemi più stringenti del momento storico che stiamo vivendo. Un campionario di mali che abbiamo quotidianamente davanti ai nostri occhi ma che – schiacciati dall’incessante berciare della società dello spettacolo (che è sempre più la società dell’algoritmo) – non riusciamo più a vedere, a sentire, a capire.

Organizzato da L’Altro Teatro, rimangono pochi giorni per comprare i biglietti, acquistabili sui circuiti Ticketone e Diyticket.

Vinicio Capossela assicura: “Con i tasti che ci abbiamo suoneremo e parleremo e canteremo nel riparo dei teatri in autunno. Il cuore urgente (per citare il telegrafista di Jannacci) non ha bisogno di maschere, scenografie e infingimenti, è un cuore messo a nudo, una radiografia a torace aperto. Soltanto riconoscendo la nostra finitezza possiamo costruire sui nostri limiti delle possibilità. Ed è quello che cercheremo di fare il prossimo autunno nei teatri, declinando il concetto dell’urgenza nell’essenzialità della musica, con una formazione di musicisti e musiciste aperta ad accogliere, di città in città, l’ospite e con un repertorio a scaletta libera incentrato sul perno di queste tredici canzoni, in una specie di mensa all you can eat a cui mangeremo tutti”.

Radio Capital è la radio ufficiale del tour.

Lo spettacolo rientra nella Rassegna L’Altro Teatro ed è co-finanziato con “risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “promozione culturale 2022” della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.