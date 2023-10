“Vincenzo Mazzaferro è il nuovo Coordinatore di Forza Italia per il Comune di Gioiosa Ionica. Questa nomina è il riconoscimento del lavoro svolto da Vincenzo sul territorio, con costanza e determinazione, in quanto punto di riferimento di Forza Italia e per Forza Italia nella sua area di riferimento, importante realtà della provincia di Reggio Calabria”.



A dirlo è il Coordinatore provinciale di Forza Italia Reggio Calabria e vice capogruppo azzurro alla Camera dei Deputati, Francesco Cannizzaro, nel notificare la nomina al diretto interessato.

Vincenzo Mazzaferro, imprenditore da tempo militante nel Partito, è consigliere comunale a Gioiosa Jonica, dove si batte come opposizione all’attuale Amministrazione. Noto nel settore del commercio, il consigliere gioiosano è da sempre impegnato nell’attività politica del territorio e nelle varie competizioni elettorali.

“Com’è evidente, Forza Italia ha avviato una riorganizzazione generale, tanto a livello nazionale quanto locale – spiega il parlamentare reggino – investendo molto sui territori e dando loro una sempre maggiore attenzione. Anima moderata e liberale della coalizione di centrodestra che rappresenta la Maggioranza del Paese, il nostro Partito vede nel radicamento nei territori la principale linfa politica”.

“Oggi più di prima i valori e gli ideali di Forza Italia vanno salvaguardati e rilanciati. In tal senso, sono certo che Vincenzo Mazzaferro saprà offrire la sua esperienza professionale e politica al progetto di Forza Italia, sempre mirato all’interesse comune. Nel fare i miei migliori auguri di buon lavoro al neo coordinatore – conclude il Deputato Cannizzaro – colgo l’occasione per ribadire a tutta la comunità di Gioiosa Ionica che potrà sempre contare sul mio supporto, trovando la porta del Coordinamento provinciale di Reggio Calabria sempre aperta alle istanze comuni”.