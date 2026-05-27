Villapiana Sarà vince le elezioni comunali: Mariolina De Marco è il nuovo sindaco

Con oltre 400 voti di differenza rispetto alla lista avversaria, la lista Villapiana Sarà conquista la guida del Comune di Villapiana e porta alla carica di sindaco Mariolina De Marco, che diventa ufficialmente la prima donna sindaco nella storia della comunità villapianese.

Entreranno a far parte del nuovo Consiglio comunale i candidati risultati eletti nella lista Villapiana Sarà: Domenico Filardi, Giuseppe Tiripicchio, Rosa Francomano, Simona Iannuzzi, Giacomo Pucciano, Lorenza Pastore, Gabriele Pittelli e Natasha Motta.

Il nuovo sindaco Mariolina De Marco ha fatto il suo primo ingresso nella casa comunale insieme alla squadra di Villapiana Sarà, incontrando i dipendenti comunali e gli uffici dell’ente.

“Provo una soddisfazione enorme e una profonda gratitudine verso tutti i cittadini che hanno creduto in noi e nel nostro progetto” – dichiara il sindaco Mariolina De Marco – “Questa vittoria appartiene all’intera comunità villapianese. Da oggi inizia una fase nuova, che ci vedrà impegnati sin dal primo giorno a lavorare con serietà, presenza e responsabilità per il bene di Villapiana. Saremo un’amministrazione aperta all’ascolto, al dialogo e alla partecipazione, perché crediamo che solo insieme si possano affrontare le sfide che attendono il nostro Comune. Ci metteremo al lavoro immediatamente, con umiltà ma anche con grande determinazione, per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.