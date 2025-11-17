Villa San Giovanni, 6 chili di droga in auto con due bambini: coppia finisce in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni hanno effettuato un controllo straordinario nei pressi del molo di sbarco di soggetti provenienti dalla Sicilia, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti.



Durante il servizio, un’autovettura con a bordo una coppia e due bambini ha attirato l’attenzione dei militari. Il comportamento dei due adulti, particolarmente nervosi, ha subito insospettito gli operanti, che hanno deciso di procedere a una perquisizione del veicolo.

L’ispezione ha portato a un ritrovamento significativo: all’interno di un borsone posizionato ai piedi della passeggera, i Carabinieri hanno rinvenuto tre confezioni contenenti cocaina per quasi 1 kg e 55 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 6 kg.

I due soggetti, entrambi residenti nel Reggino, sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e condotti in caserma per gli accertamenti di rito. Su disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, i due sono stati successivamente tradotti presso la Casa Circondariale del capoluogo.

Il sequestro rappresenta l’esito di un’attenta attività di controllo del territorio, condotta dai Carabinieri che ha consentito di sottrarre dal mercato sostanze stupefacenti di ingente quantità.

La responsabilità degli arrestati sarà accertata esclusivamente in sede giudiziaria e che, fino a sentenza definitiva, vige il principio di presunzione di innocenza.