Vigilia di Gara 1 della finale promozione in A2 per la Domotek Reggio Calabria: le sensazioni di Parrini

Sorrisi, energia e una consapevolezza sempre più solida. Giulio Parrini, schiacciatore della Domotek Volley Reggio Calabria, si incarica di raccontare l’umore del gruppo alla vigilia di Gara 1 della finale playoff per la promozione in A2.



Lo schiacciatore, che si allena sempre con grande intensità, elogia la profondità della rosa: “Siamo una squadra completa dal primo all’ultimo. Siamo dei professionisti e sono contento che chi gioca meno riesca a dimostrarlo quando chiamato in causa.

Ora l’attenzione si sposta sull’avversaria in finale: Belluno Volley è una squadra ostica che merita di essere in finale e se ci è arrivata non è per caso. Sarà complicato. Speriamo di dar vita a una bella serie”.

“Si cambierà impianto ed il rischio – paventa Parrini – è che al PalaBenvenuti non entri neanche uno spillo, ma la società ha lavorato sodo per sopperire alle problematiche. Sarebbe stato più bello giocare al PalaCalafiore, però è una cosa positiva che sicuramente sarà pieno. Dispiace non giocare al PalaCalafiore perché è casa nostra, e si vede quando giochiamo in casa. Abbiamo dimostrato di saper giocare su tutti i campi su cui siamo scesi quindi non mi preoccupa. Peccato, però. Peccato”.