Videosorveglianza in aree calabresi interessate da fenomeni di degrado: 21 i Comuni ammessi ai finanziamenti

“La sottoscrizione del protocollo d’intesa per la promozione di azioni integrate e progetti in materia di sicurezza urbana, coesione sociale e contrasto al fenomeno dell’abbandono scolastico è il terzo accordo siglato dalla Regione Calabria con il Ministero dell’Interno, dopo quello finalizzato alla valorizzazione dei beni confiscati e quello sottoscritto con la Direzione investigativa antimafia per rendere più efficiente il monitoraggio degli appalti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Con questo nuovo protocollo vengono finanziati diversi sistemi di videosorveglianza da installare in aree del territorio regionale maggiormente interessate da fenomeni di degrado ed individuati dalle Prefetture”.

È quanto afferma il vice presidente della Regione Calabria, Filippo Pietropaolo, che ha delega a Legalità e Sicurezza.

“Sono 21 i Comuni ammessi ai finanziamenti: Catanzaro, Lamezia Terme, Ardore, Bagnara Calabra, Cittanova, Polistena, Roccella Jonica, Rosarno, Belvedere Marittimo, Paola, Cetraro, San Giovanni in Fiore, Trebisacce, Altomonte, Rogliano, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Petilia Policastro, Vibo Valentia e Serra San Bruno. La Regione Calabria – spiega Pietropaolo – contribuisce con 1,5 milioni di euro su 4 milioni complessivi, di cui 2,6 stanziati dal Ministero dell’Interno, e ha dato disponibilità a finanziare con propri fondi ulteriori progetti individuati dalla cabina di regia istituita nell’ambito del protocollo. Inoltre la Regione Calabria acquisterà 10 sistemi mobili di videosorveglianza, che verranno prevalentemente utilizzati per il controllo dei cantieri laddove richiesti dalle prefetture o dalle forze dell’ordine. Si rafforza quindi la sinergia tra la Regione Calabria, con il forte impegno del presidente Roberto Occhiuto, e il Ministero dell’Interno, che ancora una volta, con il ministro Matteo Piantedosi e il sottosegretario Wanda Ferro, dimostra grande attenzione verso la Calabria, considerando prioritario l’obiettivo di garantire la sicurezza del territorio e intervenire in maniera concreta sulla prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminali”.