Vibonese, domenica scontro diretto con il Monopoli

*di Fabio Signoretta Quando si è giunti a quattro gare dal termine fare un passo falso può costare molto caro in termini di classifica.

A maggior ragione quando di fronte ci si ritrova una diretta concorrente per l’accesso ai play-off utili per il salto di categoria.

Vibonese e Monopoli, che si sfideranno domenica alle 18:30, sono al momento separate da un divario minimo di due punti a favore dei bianco-verdi guidati da Mister Scienza. Quest’ultimo, per la prossima gara, dovrà però fare a meno di Mendicino, Gerardi, Salvemini, Rota e Bastrini. Problemi, in particolar modo, nel reparto offensivo, che sarà privo anche dello squalificato Mangni.

In casa rosso-blu, invece, i problemi sono di diverso genere. Mister Orlandi, infatti, deve fare i conti con un periodo molto negativo dal punto di vista dei risultati. Basti pensare che nelle ultime dieci gare disputate, la Vibonese ha trovato una sola volta il successo e lo ha fatto con una vittoria di misura, 1-0 contro i cugini del Rende.

Ma questo non è certo il momento migliore per guardarsi alle spalle. Entrambe le compagini, infatti, devono ritrovare la compattezza e la serenità utili per provare l’assalto finale alla griglia play-off. E sarà il campo, come sempre, a decretare se ci saranno riuscite.