Vibonese, al via il nuovo progetto del Settore giovanile

“Pronti a diventare grandi”. Questo lo slogan scelto dall’U.S. Vibonese Calcio per lanciare ufficialmente il nuovo progetto del settore giovanile e scuola calcio rossoblù.



“E’ la nostra visione sul futuro – spiega il presidente Pippo Caffo – anche e soprattutto in ottica prima squadra, dove possiamo contare su un valore aggiunto come mister Buscè che ha dimostrato di saper ben lavorare, e anche vincere, con i ragazzi. Vogliamo dare, a tutti i giovani che verranno da noi, un piccolo sogno, la possibilità di crescere e migliorare, l’opportunità di giocare in un ambiente sano ed equilibrato”.



A occuparsi di questo settore saranno i neo responsabili della ‘cantera’ rossoblù Dino Capria ed Ettore Sangiorgio. Due professionisti con alle spalle un’esperienza consolidata in quest’area del calcio, dai più piccoli fino all’under 19. Capria, già nei quadri societari rossoblù, ricoprirà il ruolo di responsabile del settore giovanile. Sangiorgio, che guiderà l’area tecnica delle giovanili, arriva alla Vibonese dopo le fortunate esperienze alla guida della medesima area alla “Bulldog Vibo” con cui ha vinto diversi campionati giovanili. Valore aggiunto: entrambi vibonesi doc.



“Vogliamo fare di questo ambiente una comunità unita: dai genitori dei ragazzi allo staff della prima squadra – sottolinea il direttore generale, Antonello Gagliardi. Raggiungeremo le società vicine, in modo da permettere ai ragazzi della provincia e delle province limitrofe di sognare. L’obiettivo è non farsi sfuggire i migliori talenti del territorio. Il nostro intento è fidelizzare le società dell’hinterland, discutere con loro e confrontarsi, provando ad organizzare delle iniziative che, oltre ad aggregare e coinvolgere, aumentino le competenze di tutti e portino i ragazzi a migliorarsi”.



Contestualmente all’ufficialità del nuovo progetto del settore giovanile, l’U.S. Vibonese Calcio saluta e ringrazia Carlo Lico ed il suo staff per il lavoro svolto, che ha portato alla valorizzazione di diversi elementi e più in generale ha portato ai risultati prefissati nella prima fase di rilancio del settore, iniziata con il loro arrivo negli anni scorsi e che continuerà, con il duo Capria-Sangiorgio, nel segno della naturale prosecuzione, con una nuova mentalità, nuove metodologie di lavoro e coinvolgimento.