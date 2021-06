Vibo Valentia, storia di una città e del suo amore per il calcio giocato

La piccola cittadina di Vibo Valentia ha dato vita ad una squadra calcistica interessante, ricca di storia e passione, che da quasi cent’anni emoziona gli abitanti del luogo e non solo!

La nascita dell’Unione Sportiva Vibonese.

Nata nel 1928 dall’unione di due squadre del luogo, Luigi Razza e l’Ischia Monteleone, l’Unione Sportiva Vibonese iniziò la sua avventura nel mondo del calcio da campionati non ufficiali.

La prima partita ufficiale nel Campionato di Prima Divisione della Vibonese venne disputata solamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel gennaio 1946 e fu giocato contro il Vigor Nicastro.

Gli anni ’50 e il successo della Vibonese.

Il cambio di marcia inizia nel 1951 con l’arrivo del nuovo presidente Leonardo Macrì che, anche grazie all’aiuto di ottimi collaboratori, creò una rosa robusta e ricca di talento che raggiunse la Promozione Interregionale in una sola stagione.

Nel 1952 la riforma dei campionati mise i bastoni tra le ruote ai progetti della Vibonese che, nonostante avesse giocato un’ottima stagione, venne lasciata fuori dalla promozione e dalla neonata Quarta Serie a causa della nuova regolamentazione.

Rimasta nella storia del team monteleonese, la stagione ’53/’54, anno in cui la Vibonese perse la finale per la promozione a tavolino per colpo del pessimo atteggiamento dei tifosi sugli spalti.

Nel 1956 i rossoblù ingranano la quarta, grazie all’arrivo dell’attaccante e capitano Giuseppe Trento e Leonardo Pachi, attaccante che segnò ben 26 gol. I due giocatori conducono la squadra verso la promozione che vede la Vibonese approdare nel Campionato Dilettanti.

Poche le emozioni per i monteleonesi fino al 1965, anno in cui la squadra firma un accordo con il Milan: arrivano a Vibo Valentia tanti giovani talenti che spingono la squadra fino alla Serie D.

Dal 1970 ad oggi, Vibonese che passione.

Dopo essere retrocessa per alcuni anni in Promozione, la Vibonese ritorna in Serie D nel 1973 grazie all’allenatore Walter Costa ed un gol storico in zona Cesarini di Franco Cittadino.

Gli anni ’80 vedono cambiare la politica gestionale della squadra che, con l’arrivo del Presidente Carmelo Fuscà, inizia a puntare molto di più sui giovani e soprattutto sui talenti nati nella provincia di Vibo Valentia. Il risultato si vede fin da subito e si conclude in una promozione in Serie D e il raggiungimento della finale di Coppa Italia Dilettanti.

Gli anni ’90 segnano il declino della Vibonese che si vede retrocessa continuamente fino ad approdare in Prima Categoria Calabria.

Il ’97 inizia la rimonta dei rossoblù con la vittoria della Coppa Italia Dilettanti Calabria, ripresa che culminerà nel ’99 con il ritorno nell’amata Serie D.

Negli anni 2000 la forma della Vibonese è buona e costante e, dopo aver mancato di poco la promozione negli anni precedenti, i rossoblù riescono nel 2006 ad arrivare in Serie C2. In questi anni la squadra inizia ad essere notata da tifosi di tutta Italia e viene inclusa su tutti i maggiori siti di scommesse sportive, tra cui Codere Italia.

Dopo un’altra retrocessione, arriva nel 2008 una ulteriore modifica della Serie C2 che si trasforma in Lega Pro Seconda Divisione e consente alla Vibonese di parteciparvi ottenendo risultati positivi ma senza mai riuscire ad eccellere.

Il decennio 2010 – 2020 è travagliato, tra problemi societari e in panchina, che vede la Vibonese retrocedere nuovamente fino all’eccellenza ma poi rifarsi rapidamente e riconquistare un posto il Lega Pro nel 2016.

Negli ultimi anni la Vibonese ha continuato a combattere per mantenere il proprio posto in Serie C, ottenendo ottimi risultati e rendendo orgogliosi i propri tifosi i quali continuano a sostenere il team e la società senza mai perdere una partita!