Vibo, tutto pronto per il Premio “Arte San Valentino”

L’Amministrazione comunale di Vibo Valentia guidata dal sindaco Maria Limardo, l’assessore al Commercio Carmen Corrado e l’assessore agli Affari generali e al Decoro Katya Franzé insieme all’Accademia di Arte e Poesia Fior di Loto promuovono per il 14 febbraio un appuntamento dedicato all’arte e alla poesia: organizzare una mostra pone il vantaggio di offrire un impatto visivo importante sulle opere esposte, unendo gli artisti che si ritroveranno ad esporre; in questo modo l’arte è contemplamento per chi fruisce della bellezza delle opere… l’arte ci fa sentire meno soli, e ci permette di “raccontare”, la nostra vita, l’arte si fa racconto d’amore e di sentimenti, nel momento in cui “facciamo arte” le nostre emozioni più intime si mettono a nudo. Il Premio “Arte San Valentino” ha come obiettivo quello di aggregare le persone, che spesso hanno in comune un interesse. Sonia Demurtas con il suo entourage di amici artisti renderà il Corso Vittorio Emanuele un museo a cielo aperto, ricco di storie da osservare e raccontare. L’idea è quella di dare vita ad un Premio capace di coinvolgere vari autori del territorio calabrese e non, che con le loro opere daranno lustro ad un luogo già ricco di storia. Una commissione esaminatrice sceglierà l’opera più interessante e meritevole in base allo stile, l’originalità e la capacità di esecuzione, il tema dominante è l’amore intenso in tutte le sue forme: famiglia, coppia, amore per i luoghi, il territorio e gli animali. L’artista che sarà riuscito a dare il giusto valore e i giusti requisiti alla sua opera vincerà una personale con targa di merito e presentazione autore, presso il Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia. L’evento inizierà alle ore 16:00 con musica e danza e proseguirà sul Corso Vittorio Emanuele con lettura di poesie, esposizione opere, annuncio del vincitore.

Gli artisti che esporranno le loro opere a Vibo Valentia al premio Arte San Valentino sono: Alfredo Campagna, Alida Nella Punturiero, Domenico Virdò, Amalia Politi, Angelo Nazionale, Anna Alfano (poetessa napoletana) Annamaria Massa, Antonio Nazionale, Antonio Parisi, Brunella De Paola, Carmen Carioti, Carla De Paolo, Carlo De Nino, Caterina Rizzo,Claudio Foti, Cristina Corso, Eleonora Lagana’, Fabio Mascaro, Francesco Logoteta, Gregorio Procopio, Giuseppe Di Gesu, Leonardo Cristofaro, Licia D’Urzo, poetessa Lina Sorrenti, Lucia Federica Monteleone, Maria Nicolò, Maria Rosaria Valenti, Melina Morelli, Nicola Sacco, Rosetta Bova, Sophia Parisi, Sator Art, Tonino Gaudioso, Lilla Calello, Tonio Fortebraccio, Vera Console. Artisti in erba:

Miriam Monteleone, Pietro Lopresti accompagnato in questa avventura dal presidente della Proloco di Acquaro Giuseppe Esposito. Il Reading poetico è a cura di Pippo Prestia, Gianluca Rubino, Anna Alfano, Licia D’Urzo, Sonia Demurtas, Rosy Perini, Rino Logiacco. L’arte, la poesia arricchiscano il mondo, con la speranza di un futuro migliore.