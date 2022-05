Vibo, tutto pronto per il convegno formativo di Conflavoro PMI per imprese, avvocati e consulenti del lavoro

“Dalle relazioni industriali alla sicurezza in azienda: la nuova visione del Sistema Lavoro”. Questo il titolo del convegno rivolto a imprenditori, avvocati e consulenti del lavoro organizzato da Conflavoro PMI per il 19 maggio ore 15-18 a Vibo Valentia, presso il Complesso Valentinum – Camera di Commercio in Piazza San Leoluca. Un’iniziativa subito sostenuta dagli ordini professionali locali che interverranno con il dottor Francesco La Piana e l’avvocato Francesco De Luca, rispettivamente Presidente dei Consulenti del Lavoro e degli Avvocati di Vibo Valentia, presente anche il sindaco della città di Vibo Valentia per i saluti istituzionali, avvocato Maria Limardo. Sostegno anche da Fesica-Confsal, rappresentata dal Segretario regionale Carmelo Palamara. Per i partecipanti iscritti ai due ordini sono previsti 3 crediti formativi, previa registrazione sulle rispettive piattaforme.

Tra i relatori il Presidente nazionale dell’Associazione Roberto Capobianco, e Giuseppe Patania, direttore dell’Ispettorato del lavoro di Cosenza e Reggio Calabria. Con loro, il dottor Ilario Nasso, Giudice del lavoro e della Previdenza del Tribunale di Vibo Valentia, Antonio Ughettini, Presidente nazionale di Atlis Confsal e Gianluca Rossi, Direttore dell’Ente bilaterale Ebiasp.

“Per il nostro territorio si tratta di un evento molto importante e altamente significativo. Il nostro impegno – afferma Rossella Calabria, presidente di Conflavoro PMI Vibo Valentia – è sempre stato quello di ricercare e promuovere la sinergia tra le varie componenti del Sistema lavoro, nel rispetto dei reciproci ruoli. Crediamo, infatti, che soprattutto oggi, per rilanciare il Paese, debbano rafforzarsi sempre più i rapporti tra tessuto imprenditoriale, professionisti e istituzioni. Questo a partire dalla prevenzione sul lavoro e dalla cultura della legalità, passando da un collaborativo confronto tra imprese e organi di controllo, fino ad arrivare al sostegno all’azienda in ottica di sviluppo costante, tanto sotto il profilo della burocrazia e dell’incentivazione pubblica quanto sotto quello gestionale grazie ai servizi dei professionisti. Anche a Vibo Valentia Conflavoro PMI svolgerà il proprio ruolo di tutela, promozione e rappresentanza delle piccole e medie imprese con responsabilità”.