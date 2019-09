Vibo, tour delle scuole per sindaco e assessore: “Manutenzione completata prima del suono della prima campanella”

“Stiamo lavorando – rendono noto il sindaco Maria Limardo e l’assessore Giovanni Russo – affinché, al suono della campanella nelle scuole di Vibo Valentia, sia completato ogni intervento di manutenzione delle aree verdi presenti in tutti i plessi scolastici comunali nel territorio.

Dallo sfalcio dell’erba, alla pulizia, ai piccoli interventi di manutenzione rispetto ai quali abbiamo destinato una somma specifica, così da giungere all’appuntamento con l’apertura dei cancelli dei plessi di Vibo Valentia in una situazione di cura e decoro”.

“Per tale motivo – riferiscono i due amministratori comunali – stiamo visitando tutte le scuole cittadine. Incontri durante i quali si parla dei punti di forza e debolezza dei vari istituti. Un’occasione per visionare di persona le strutture, ma anche per condividere alcuni momenti con docenti, personale e, soprattutto, l’occasione per far comprendere che la scuola è tra le priorità di questa Amministrazione. Stiamo riportando alla normalità i servizi essenziali che ogni Comune dovrebbe offrire ai cittadini. Facendo i conti ogni giorno con le poche risorse a disposizione. Come giunta siamo quotidianamente al corrente di ogni intervento, seguendone l’esecuzione. “Sarà un lavoro impegnativo – affermano con consapevolezza Limardo e Russo – ma puntiamo ad innalzare la qualità della vita della nostra città partendo proprio dai luoghi in cui si formano i nostri concittadini di domani”.