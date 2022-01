Vibo, terminato lo screening per gli studenti delle scuole primarie: 29 positivi su 1.500 alunni

È terminata la campagna di screening rivolta agli studenti delle scuole primarie, promossa dall’Amministrazione comunale di Vibo Valentia per la rilevazione di eventuali casi di positività al Covid-19 in vista della ripartenza dell’attività didattica al termine della pausa per le festività in collaborazione con l’Asp, le Istituzioni scolastiche ed il fondamentale apporto della Prociv Augustus.

Nel fine settimana sono stati effettuati i test antigenici a quasi 1500 alunni per un totale di 29soggetti positivi rilevati che oggi non prenderanno parte alle lezioni dopo lo stop dei giorni scorsi. “Si tratta di dati – spiega l’Amministrazione comunale – non preoccupanti ma che consentono una riapertura sicura delle scuole grazie al successo della campagna di prevenzione e alla responsabilità dei genitori la cui partecipazione massiccia denota un grande senso civico”.

Il sindaco Maria Limardo a conclusione delle attività sente il dovere di “ringraziare il management e gli operatori dell’Asp che hanno preso parte alle operazioni; i dirigenti scolastici per la proficua collaborazione dimostrata e senza il cui apporto l’iniziativa non sarebbe stata possibile; i genitori per la pazienza dimostrata ma soprattutto i giovani alunni che di buon grado si sono sottoposti alla campagna di prevenzione nella piena consapevolezza di voler fare un rientro a scuola senza il pericolo di ulteriori contagi”.

Un grazie particolare il sindaco ha voluto riservare a “quei genitori che hanno fatto la scelta di sottoporre contestualmente a vaccino i propri figli dando esempio di consapevole e responsabile partecipazione attiva ai problemi della città”.