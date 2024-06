Vibo, Tassone esulta per la vittoria di Romeo: “Risultato storico, ora parte la sfida ad Occhiuto ed al centrodestra”

“È un risultato dalla valenza storica: dopo anni di governo di centrodestra la città di Vibo Valentia ha scelto il cambiamento riponendo la sua fiducia in un sindaco dalle grandi capacità come Enzo Romeo”.

Il dirigente regionale del Pd Luigi Tassone esulta per il risultato del ballottaggio nel capoluogo di provincia e guarda con rinnovato entusiasmo al futuro.

“Vibo – sostiene il già consigliere regionale – ha voluto affidarsi ad una persona perbene che saprà dare nuove prospettive di sviluppo. Va dato atto al locale Circolo, guidato da Francesco Colelli, di aver avuto la grande intuizione di puntare su Enzo Romeo. Una scelta sostenuta sin dal primo minuto da Nicola Irto e da tutta la segreteria regionale che hanno saputo ascoltare le indicazioni dal basso ed interpretare la volontà della gente. Oggi, da Vibo – conclude Tassone – parte la sfida al governatore Roberto Occhiuto ed al centrodestra”.