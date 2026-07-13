Vibo, Serata Charleston dell’associazione “Fior di Loto”: un trionfo di arte, moda e fascino anni ’20

Un evento scintillante e indimenticabile quello organizzato dall’associazione culturale “Fior di Loto”, fortemente voluto dalla presidente Sonia Demurtas. La Serata Charleston ha portato in scena la magia degli anni Venti tra frange danzanti, perle luminose e un’atmosfera carica di emozione, conquistando tutti i presenti con un perfetto connubio tra arte contemporanea, moda e poesia.

L’evento ha rappresentato un momento di grande condivisione per gli artisti, affascinati dalle opere esposte e dall’energia unica dell’evento. La presidente Sonia Demurtas ha celebrato il successo scattando una bella foto ricordo insieme a tutti gli artisti presenti e consegnando personalmente gli attestati di partecipazione. Gli attestati per chi non ha potuto intervenire saranno inviati nei prossimi giorni.

Gli artisti protagonisti della Serata Charleston hanno contribuito con talento e passione a rendere magica la manifestazione:

• Cristina Corso – grazia e femminilità luminosa

• Neno Mirabello – intensità e passione travolgente

• Vittoria Orlando – delicatezza e poesia visiva nelle sue creazioni: abiti, foulard e cravatte

• Giuseppe Galati – energia e movimento irresistibile di luce nelle sue opere pittoriche

• Stella Chindamo – luce e fascino raffinato

• Donatella Consonni – eleganza sofisticata e profonda

• Caterina Rizzo – sensibilità e tocco femminile unico

• Antonio Teti – forza espressiva e vitalità

• Andrea Stanic – dinamismo e gioia contagiosa

• Mauro Proci – ricchezza di dettagli e suggestioni

• José Miranda – colore, passione e stile internazionale

• Rosangela Rotella – delicatezza e celebrazione della bellezza

• Maria Pisano – potenza espressiva e originalità

La mostra ha valorizzato opere d’arte, foulard, abiti e accessori ispirati al tema Charleston, reinterpretato in chiave contemporanea. Il pubblico ha apprezzato moltissimo questa fusione di arte visiva e moda, confermando il grande successo dell’iniziativa.

“Questa serata è stata un sogno diventato realtà – sottolinea Demurtas –. Il calore e l’entusiasmo del pubblico ci motivano a proseguire su questa strada. La Serata Charleston si ripeterà in altri luoghi, sempre all’insegna dell’arte contemporanea, della moda, con esposizioni di opere, foulard, abiti e creazioni uniche”.

L’associazione “Fior di Loto” ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni alla sezione Poesia del concorso. Chi desidera partecipare e far danzare le proprie parole è ancora in tempo: tutte le informazioni sono disponibili sui canali ufficiali dell’associazione.

La data della premiazione del Concorso Charleston sarà comunicata prossimamente, insieme alle location delle prossime mostre ed eventi. Si tratta solo dell’inizio di un percorso dedicato al tema che continuerà a incantare il pubblico. Un ringraziamento speciale è stato espresso nei confronti di tutti gli artisti, dei partecipanti e della presidente Sonia Demurtas per aver reso possibile questo evento scintillante.