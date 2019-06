Vibo. Schiarita in FdI, verso il completamento della Giunta: Lagrotta in pole position

Si avvicina il momento di completare la Giunta per il sindaco Maria Limardo. Grazie all’impulso dato dal coordinatore regionale Ernesto Rapani, Fratelli d’Italia potrebbe superare l’impasse determinata dal testa a testa che vede coinvolti da una parte il gruppo facente capo al coordinatore provinciale Antonello Fuscà e dall’altro quello guidato dal coordinatore cittadino Raffaele Anello spalleggiato da Pasquale La Gamba. Le anime, in verità, sono diverse nel partito di destra che, visti i numerosi ingressi degli ultimi mesi, si è rinfoltito, ma ha dovuto fare i conti con problemi di coerenza e di confronto interno.

I nomi in pista per il ruolo di componente dell’Esecutivo sono almeno tre: i candidati non eletti Valentina Pugliese e Michele Falduto ed il già consigliere comunale Maria Rosaria Lagrotta. Sarebbe proprio quest’ultima ad aver guadagnato la pole position al fotofinish.

Impegnata nel sociale, Lagrotta vanterebbe inoltre una sorta di credito politico derivante dalla partecipazione alle elezioni europee, competizione nella quale ha ottenuto quasi 6mila preferenze. L’esperienza sarebbe poi un fattore che giocherebbe a suo favore. Da non sottovalutare comunque l’outsider Michele Falduto, fratello dell’ex assessore e consigliere Sabatino Falduto.

La fumata bianca potrebbe arrivare già all’inizio della settimana.