Vibo, sanzionato un parcheggiatore abusivo

Nella mattinata di ieri, nell’ambito delle attività di controllo del territorio disposte dal questore, una pattuglia della Squadra Volante, nei pressi di Via Macchiavelli di Vibo Valentia, e precisamente all’interno dell’area di parcheggio adiacente l’Istituto scolastico “Garibaldi-Don Bosco”, ha proceduto all’identificazione di un uomo, mentre svolgeva, senza essere autorizzato, attività di guardiamacchine.Il parcheggiatore abusivo è stato sanzionato per la violazione amministrativa commessa ed invitato ad allontanarsi dal luogo in cui è stato commesso l’illecito.