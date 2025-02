Vibo, sabato al “Caffè Artistico Letterario”

Lo scrittore e critico letterario, Mimmo Muratore, da qualche tempo, sulla scia di una già pregressa e intensa analoga attività, ha messo in piedi, a Vibo Valentia, una idea che ha il sapore di un prevedibile e ricco coinvolgimento del già promettente confronto sul fronte legato allo sviluppo di cultura ed arte. “Il Caffè Artistico Letterario” è diventato una ghiotta occasione per invitare il mondo vibonese a trascorrere dei momenti di inedite emozioni che hanno il potere di rendere appassionati alcuni momenti della vita quotidiana. Il fermento organizzativo che anima la verve inventiva di Mimmo Muratore autorizza ad ipotizzare un sempre più crescente interesse verso la poesia ed i vari scritti dei tantissimi protagonisti, giovani e non più giovani, che contribuiscono, quotidianamente, a rendere sempre più competitiva la scena letteraria ed artistica vibonese.

Ed è proprio in direzione di questo accattivante obiettivo che per le ore 17,30 di sabato 22 febbraio, Mimmo Muratore ha organizzato al Bar & Cafè UBK – Bistrot di via Popilia, a Vibo Valentia “una serata speciale – si legge nell’invito – dedicata alla poesia dove cinque poetesse e due poeti condivideranno i loro versi e le loro emozioni. Un incontro – scrive, tra l’altro, Mimmo Muratore, coordinatore dell’evento – tra parole, sentimenti e voci uniche. Un incontro intimo tra parole, sentimenti e voci uniche”. In cattedra Anna Callipo, Vera Console, Antonella Daffinoti, Tania Marino, Pippo Prestia, neopresidente del Comitato Dante Alighieri e Nicola Vinci. Come dire la storia, la cultura, l’arte e l’amore dei cittadini per questa splendida città. Ad accrescere l’attenzione le note del bravo Maestro Guglielmo Lo Schiavo.