Vibo, Russo: “La biblioteca non chiuderà, sarà migliorata grazie ad un progetto da 1.200.000 euro”

“In molti si stanno preoccupando della biblioteca comunale. Come Amministrazione ce ne siamo occupati da subito, tanto da presentare nei giorni scorsi, un progetto attraverso Agenda Urbana per 1.200.000 euro. Per noi e per tutta la città si tratta di un patrimonio da tutelare e curare perché, l’edificio che ospita la biblioteca è la sede culturale della Città”.

Così l’assessore ai Lavori pubblici di Vibo Valentia Giovanni Russo, che aggiunge: “abbiamo posto la nostra attenzione sugli spazi interni ed esterni per poter garantire agli utenti che li frequentano un ambiente accogliente e piacevole per potersi dedicare con tranquillità a momenti di lettura, studio, riflessione e confronto”.

“Una volta ottenuto il finanziamento – spiega Russo – si interverrà per l’adeguamento di tutti gli impianti ed ai lavori di ristrutturazione dell’edificio con efficientemento energetico.

Tante le migliorie che saranno apportate per la messa in sicurezza dello stabile e per ammodernarlo adattandolo ai bisogni degli utenti per offrire un servizio al passo con le esigenze. Tranquilli tutti dunque – conclude – la biblioteca non chiuderà, anzi, sarà messa a nuovo per riportarla al centro del mondo della cultura della nostra città”.