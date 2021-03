Vibo, ruba una Panda e cerca di scassinare un accettatore di banconote del self-service: arrestato

Nei giorni scorsi, personale della Squadra Volante e della Squadra Mobile ha tratto in arresto un trentenne vibonese, pregiudicato, responsabile del furto di una Fiat Panda e del danneggiamento di un accettatore di banconote.

I poliziotti, a seguito della segnalazione, sono intervenuti nella frazione Porto Salvo, dove il trentenne era intento ad aprire l’accettatore di banconote del self-service con uno smeriglio, facendosi scudo con un’autovettura.

Nella circostanza, dopo aver identificato il soggetto, è stato rinvenuto e sequestrato, all’interno della Fiat Panda precedentemente rubata ed utilizzata per recarsi sul posto, il materiale utilizzato per scassinare l’accettatore di banconote. In attesa di giudizio direttissimo, il trentenne è stato posto agli arresti domiciliari.