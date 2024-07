Vibo, Romeo presenta la Giunta: “Pronti a vincere le sfide che ci attendono”

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, i componenti della sua giunta nominata ieri pomeriggio con apposito decreto. Otto assessori, quattro donne e quattro uomini, che compongono l’esecutivo ed ai quali sono state affidate le relative deleghe per l’espletamento del mandato.

“È una Giunta ampiamente rappresentativa di tutto il territorio comunale non solo del capoluogo, ma con riguardo anche a Vibo Marina ed alle altre frazioni. Soprattutto – ha aggiunto il primo cittadino – è una giunta di valore, rappresentativa della città, che vuole rispondere in maniera efficace alle tante problematiche da affrontare”.

Il sindaco si è soffermato sulle qualità che devono avere i singoli assessori: “Ho chiesto ad ognuno di loro di essere costantemente presente nella città, di stare tra la gente per risolvere situazioni anche pratiche. Accanto ad un sindaco operaio, voglio assessori operai”.

Un passaggio, poi, su questi giorni di confronto con le forze politiche: “Ho ritenuto di dover prendere tutto il tempo necessario per costruire una squadra in grado di mantenere lo splendido clima di affiatamento e collaborazione che ha determinato dapprima la mia candidatura e poi la nostra vittoria. E così è stato”.

Infine, prima di una rapida biografia personale e politica su ciascuno degli assessori, il sindaco si è soffermato sulla scelta dell’assessore al Bilancio, che avverrà nell’arco di 24 ore: “Abbiamo preferito prendere ancora più tempo perché ci affideremo ad un tecnico altamente qualificato, in grado di gestire non soltanto un bilancio delicato come il nostro, in cui è necessario non compiere passi falsi se vogliamo evitare un nuovo default, ma anche in grado di dialogare agevolmente con i ministeri e comprendere la complessità del sistema normativo in continua evoluzione sul fronte degli enti locali”.

GLI ASSESSORI NOMINATI E LE RISPETTIVE DELEGHE

Lorenza Stefania Scrugli, 54 anni, assessore alle Politiche sociali, Coesione sociale e Politiche giovanili, Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere, con delega: Politiche sociali; Inclusione; Politiche per minori e famiglie; Politiche per persone con disabilità e per persone non autosufficienti; Assistenza ai minori; Pianificazione ed attuazione del piano sociale, Piano di Azione e Coesione (PAC); Immigrazione e politiche di integrazione dei migranti; Nuove cittadinanze; Politiche di lotta alla povertà e all’esclusione sociale; Politiche di cooperazione; Banca del tempo; T.S.O.

Vania Continanza, 53 anni, assessore alla Pubblica Istruzione e servizi connessi al diritto allo studio, con delega: Assistenza scolastica; Comunità educativa; Rapporti con le università, gli enti di ricerca, le istituzioni e le associazioni culturali; Ricognizione e recupero del patrimonio scolastico e culturale, T.S.O.

Stefano Soriano, 48 anni, assessore alla Cultura, al Turismo, alle Attività Produttive e al Commercio, allo Sport-Impiantistica sportiva e Fondi Comunitari, con delega: Laboratori per le attività culturali; Valorizzazione del Patrimonio artistico, archeologico e culturale della Città; Valorizzazione delle specificità scientifiche e culturali; Tutela, recupero e valorizzazione museale; Rapporti con il sistema bibliotecario; Valorizzazione e promozione dell’immagine della Città; Mostre; Biblioteche e archivi; Teatro; Rapporti con le associazioni; Sport; Impiantistica e Manifestazioni Sportive; Commercio; Politiche urbane rigenerative del commercio; Suap; Industria, artigianato, agricoltura; Manifestazioni ed eventi; Fiere e mercati; Pubblicità e pubbliche affissioni; Tutela del Consumatore; Fondi comunitari diretti e indiretti; T.S.O.

Loredana Patrizia Pilegi, 64 anni, assessore al Governo del Territorio, alla Pianificazione e Riqualificazione Urbana, con delega: Urbanistica; Attuazione P.S.C. e Piani urbanistici; Edilizia privata; S.U.E.; Riqualificazione e rigenerazione urbana; Connessione dell’area urbana con le periferie e le frazioni; Attuazione e realizzazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche distinta per disabilità; Traffico; Piano del traffico; Tutela, valorizzazione e rilancio del centro storico; Toponomastica e immagine della Città; Autoparco; Politiche per il diritto alla casa; Gestione alloggi ERP e rapporti con l’ATERP; Piano Spiaggia; Demanio; Valorizzazione e redditività degli immobili comunali; Piano dei tempi della città, Rapporti con gli organi istituzionali comunali.

Salvatore Monteleone, 72 anni, assessore alle Politiche Infrastrutturali e Manutenzione, con delega: P.N.R.R.; edilizia scolastica; reti e infrastrutture; illuminazione pubblica, rete viaria; Protezione Civile; Servizio idrico integrato; Cimiteri; Trasporti e Mobilità sostenibile, T.S.O.

Marco Miceli, 49 anni, assessore all’Ambiente, con delega: Ambiente e Sviluppo Sostenibile; Politiche energetiche; Tutela; Verde pubblico, Parchi urbani e ville; Programmazione e gestione del ciclo integrato dei rifiuti; Bonifiche; Educazione ambientale; Vibo Plastic Free, Politiche energetiche; T.S.O;

Marco Talarico, 56 anni, assessore agli Affari generali, Risorse Umane e Contenzioso, con delega: Affari generali e Risorse Umane, Affari legali e Contenzioso; Organizzazione e metodo di gestione dei servizi; Revisione regolamenti; Razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti; Partecipazione e razionalizzazione dei processi amministrativi; Servizi Demografici; T.S.O.

Palmina Luisa Santoro, 54 anni, assessore all’Innovazione Tecnologica, Comunicazione e Digitalizzazione, con delega: Informatizzazione e trasformazione digitale; Open data; Comunicazione; Conoscenza; Social media e URP; Tecnologia e Smart City; Politiche di sviluppo 4.0; T.S.O.

All’assessore Pilegi è stata inoltre conferita la delega di vicesindaco.

Restano in capo al sindaco le seguenti deleghe: Polizia Municipale e Sicurezza Pubblica; Politiche intercomunali e di area vasta; Beni confiscati e associazione antiracket e antiusura; Affari istituzionali; Rapporti con Regione, Provincia, Comune e Asp; Decentramento dei servizi amministrativi comunali; Porto; Spettacolo; Bilancio; DUP al piano esecutivo di gestione e al controllo di gestione; Tributi ed entrate comunali e relative politiche fiscali; Riscossione e lotta all’evasione; Riorganizzazione settore; Finanziamenti pubblici; Provveditorato ed economato; Politiche acquisti e revisione della spesa (spending review).

Assenti alla conferenza per impegni pregressi gli assessori Pilegi e Scrugli.