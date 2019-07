Vibo, riunione di Fratelli d’Italia per predisporre le iniziative future

Venerdì pomeriggio, presso la sede del Circolo cittadino di Vibo Valentia di Fratelli d’Italia, è stato organizzato un incontro tra il portavoce provinciale Antonello Fuscà, il Commissario cittadino Salvatore Pronestì, l’assessore comunale, Michele Falduto, i consiglieri comunali, Antonio Curello ed Antonio Schiavello, e presenti anche i dirigenti di partito Giulio Sganga e Franco Stinà.

Obiettivo della riunione è stato quello di presentare il Commissario cittadino, gli eletti e l’assessore in seno alla Giunta ai dirigenti di partito e predisporre con questi le future iniziative. “Innanzitutto – è scritto in una nota congiunta di Fuscà e Pronestì – partire con il tesseramento al partito da svolgere all’insegna dell’unità e delle rispetto delle altrui posizioni e concordare un’azione di coordinamento e di strutturazione sul territorio comunale, quale ulteriore occasione di crescita. A breve saranno organizzati altri incontri, di concerto con la delegazione in seno alla Giunta ed al Consiglio comunale e con gli iscritti, per affrontare le sfide che attendono Fratelli d’Italia nel futuro: dalle prossime competizioni elettorali al governo della città affianco al sindaco Limardo, nonché affrontare i grandi temi della politica nazionale e non, dalla raccolta firme a sostegno dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica ad iniziative di sostegno allo sviluppo del territorio vibonese. Non può oggi il partito, sia a livello provinciale che a livello comunale, con l’unità di tutte le componenti, esimersi dall’affrontare queste sfide volendo una crescita del centrodestra vibonese e costruendo con risposte e fatti un rapporto duraturo con l’elettore a scapito di quel voto emozionale e di pancia che tanto va di moda oggi”. “D’altronde – riferisce il comunicato diffuso dai due dirigenti – da sempre FdI ha difeso il Made in Italy, combattuto l’immigrazione clandestina, difeso l’Italia innanzi allo strapotere delle lobby europee e difeso la famiglia (non solo oggi, visti i fatti di Bibbiano), difeso le Forze dell’Ordine chiedendo maggiori interventi in materia di sicurezza. Sul piano locale non si potrà che attuare iniziative a sostegno del futuro e della crescita del Porto di Vibo Marina, scongiurare in tutte le sedi opportune la chiusura della Camera di Commercio di Vibo Valentia, incentivare le buone pratiche amministrative e combattere le forme di illegalità presenti sul territorio, individuare e promuovere attività a sostegno dell’economia vibonese in genere”.