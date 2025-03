Vibo, rinnovato il coordinamento provinciale di Forza Italia: i NOMI

In vista delle prossime competizioni elettorali, e per meglio concretizzare gli obiettivi di radicamento su tutto il territorio, il coordinamento provinciale di Forza Italia Vibo Valentia rinnova la sua composizione.

In quest’ottica, da oggi fanno parte del coordinamento guidato da Michele Comito i sindaci Raffaele Scaturchio (Dasà), Alessandro Porcelli (Drapia), Pasquale Vivona (Gerocarne), Maria Grazia Mazzotta (Vallelonga), Salvatore Fortunato Giordano (Mileto), Giuseppe Marasco (Nicotera), Sergio Pititto (Pizzo), Vincenzo Caruso (Pizzoni), Pasquale Farfaglia (San Gregorio d’Ippona), Sergio Cannatelli (Sorianello), Vincenzo Massa (Vazzano) e Corrado L’Andolina (Zambrone). Entrano a far parte di diritto del coordinamento provinciale anche Carmen Corrado (coordinatore cittadino Vibo Valentia), Vincenzo Porcelli (capogruppo consiglio comunale Vibo Valentia), Vincenzo Pagnotta (capogruppo consiglio provinciale Vibo Valentia), Francesco Cariello (coordinatore provinciale Giovani) ed Angela Pata (coordinatore provinciale Azzurro Donna).

“L’alta rappresentatività territoriale dei sindaci, principali conoscitori dei loro territori di riferimento e delle esigenze delle comunità amministrate – afferma Michele Comito – è la garanzia che il partito intende puntare forte su un radicamento che sta nei fatti e non nelle parole. Forza Italia in provincia di Vibo Valentia continua ad essere il punto di riferimento per tutto il centrodestra, come confermato dalle recenti elezioni della Conferenza dei sindaci. È nostra ferma intenzione – conclude Comito – proseguire nella costruzione di un progetto che ai prossimi impegni elettorali vuole essere chiaro e definito, da realizzare insieme agli alleati ed a tutte le forze sane del nostro territorio”.