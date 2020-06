Vibo, ragazza cade dal balcone: è in prognosi riservata

È caduta da un balcone, ma la dinamica è ancora da ricostruire. Una giovane di 17 anni è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro dopo l’incidente verificatosi a Bivona: il volo di circa 6 metri avrebbe infatti causato diversi traumi, oltre a quello cranico. Per la ragazza la prognosi è riservata. Avviati gli accertamenti per comprendere come si sia potuta verificare la terribile caduta.