Vibo, psichiatra sbattuta ripetutamente con la testa contro il muro: Arena condanna l’aggressione e chiede più tutele

“Condanno fortemente quanto accaduto nella mattina di ieri verso le 11” quando “una paziente affetta da disturbi psichiatrici che si trovava nell’ambulatorio di Psichiatria presso Moderata Durant, stanca di aspettare, ha aggredito la psichiatra”.

Il segretario dell’Ordine dei Medici di Vibo Valentia, Francesco Arena, fornisce i dettagli dell’accaduto e precisa che “l’aggressione è stata particolarmente violenta e si è protratta per alcuni minuti durante i quali la signora ha ripetutamente sbattuto la testa della malcapitata dottoressa contro il muro”. Secondo quanto riporta Arena, “la paziente per la forza notevole non è stata fermata da nessuna della presenti, tutte donne al momento del fatto” e “solo con l’arrivo della Guardia, che in quel momento presidiava regolarmente l’entrata e veniva allertata da una delle presenti, si è riuscito a fare divincolare la dottoressa e si è messo termine all’aggressione fisica. La dottoressa – aggiunge – è stata quindi accompagnata in Pronto Soccorso al presidio ospedaliero di Vibo dove le sono state prestare le cure del caso”.

Da questo episodio scaturisce una riflessione perché lo stesso “conferma la necessità di potenziare i servizi a tutela del personale medico che in prima linea si trova spesso in condizioni davvero critiche”. Vi è quindi necessità di “misure organizzative per contenere il disagio dei pazienti e prevenire tali episodi”.