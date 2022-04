Vibo, presentato il libro “Persefone nell’antica Hipponion. Miti e fatti”

* di Michele Furci – Ci sono tanti modi per affrontare il tema dei beni archeologici e la loro interpretazione documentaria. La vicenda storica che ognuno di essi indiscutibilmente rappresenta, sostanzia però il senso concreto di un vissuto umano che in un tempo preciso assume una sua intrinseca valenza della vicenda realmente accaduta. Nello specifico, il libro “Persefone nell’antica Hipponion. Miti e fatti” ci pone infatti di fronte a una lettura inedita di un rudere antichissimo della nostra attuale Vibo Valentia. Un bene archeologico, però, che oltre a rappresentare le vestigia di un monumento architettonico di straordinaria bellezza, per il tempo che testimonia documenta un modo di essere e di pensare della dimensione umana del periodo. Si tratta della rivisitazione di beni archeologici, sicuramente ben conosciuti e valorizzati per l’arte che esprimono, ma presentanti in questo scritto di don Ferrari, con una visione prospettica che evidenzia la realtà storica di questo lembo di terra di Calabria, allorché sviluppò la civiltà greca dal punto di vista umanistico. Hipponion, colonia Greca, che con quello che è emerso finora e particolarmente con gli ultimi ritrovamenti degli anni ’60 del secolo scorso, ne è un eccellente esempio di civiltà interiorizzata e fatta propria dalla sua popolazione indigena.

Una popolazione, quella Hipponiate, che richiama alla mente tuttavia un passato ormai perduto non soltanto nella sua plasticità delle opere architettoniche, ma che rischia di essere travolto dal diffuso pensiero liquido e consumistico anche come modello di riferimento della realtà storica dell’uomo.

Il rischio è evidentissimo, come ha sottolineato più volte Benedetto XVI nel 2008, allorché con l’esplosione delle bolle finanziarie mise in guardia l’umanità della deriva meramente relativista che si correva, poiché il presunto benessere consumistico tende a relegare la missione dell’uomo verso una deriva soltanto fine a sé stessa.

Il pensiero filosofico, che invece dall’insieme dei beni monumentali e archeologici emerge superbo dall’antica Hipponion, ci richiama severamente a ritornare alla realtà. Esso, infatti ci evidenzia che, se non saremo in grado di porci ora, in questo scorcio d’inizio terzo millennio così travagliato, il problema del perché bisogna salvare sempre e comunque la bellezza del passaggio terreno di ogni essere umano, inevitabilmente il relativismo ci porterà a disperdere il senso vero della straordinaria eredità ricevuta in dono.

Quel pensiero che nella Magna Grecia, invece, ebbe la culla nella civiltà occidentale allorché curò i miti non per domare le pulsioni interiori che domandano “chi è l’essere umano? Da dove viene? Qual è il suo posto e la sua missione nell’universo? E ancora qual è il destino ultimo dell’uomo? Bensì per darsi una ragione di vita in grado di dare una soddisfacente risposta nel momento in cui, grazie agli assunti filosofici degli antichi pensatori, fu percepito prima ancora dell’avvento del cristianesimo il senso trascendente dell’uomo. Sicché, già i nostri antenati compresero che la ricerca spasmodica della felicità su questa terra non è raggiungibile, giacché ponendosi le domande prima accennate, l’aspirazione dell’uomo è quella di realizzare con felicità integrale e cioè una vita terrena consapevole, per soddisfare la materialità del proprio corpo, e un futuro ultraterreno con una forma di esistenza eterna attraverso una concezione che pervenne alla formulazione dell’immortalità dell’anima.

Soltanto questi elementi testimoniati, che troveremo ampiamente trattati nel libro di don Giuseppe Ferrari, ci pongono subito di fronte alla discrasia di un rozzo quanto insidioso tentativo modernista di annullare millenni di crescita culturale del sapere umano.

Al contrario del pensiero unico relativista e della concezione tecnocrate dell’essere umano, la visione trascendente che emerge da queste belle pagine, prima ancora della rivelazione del Cristo, ci indica come la comunità vibonese molti secoli fa non fu seconda ad alcuno; bensì, all’opposto, Hipponion fu luogo che con la sua straordinaria vocazione logistica meritò, con la costruzione di un così importante Tempio, di essere elevata a punto di riferimento in uno splendido specchio d’acqua che la proietta nel Mediterraneo.