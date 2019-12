Vibo, prende piede il Pentathlon moderno

*di Francesco Castagna – Presso la piscina comunale di Vibo Marina, la passata domenica, ha avuto luogo la prima manifestazione in provincia di Vibo di una nuova disciplina sportiva, il Pentathlon moderno. Caratteristica particolare di questo sport, affacciatosi da poco sul palcoscenico mondiale degli sport ufficiali, è il fatto di non dover competere obbligatoriamente in cinque attività agonistiche, nonostante la dicitura del nome richiami tale numero.



La competizione sportiva ha visto i padroni di casa della “Asd Penta Vibo” sfidarsi contro “I Ciclopi”, squadra provenienti dalla Sicilia, in due discipline agonistiche: la corsa e il nuoto. Alla manifestazione hanno partecipato circa 50 atleti, suddivisi nelle varie categorie (pulcini, minicuccioli, cuccioli, esordienti A ed esordienti B). Per ragioni tecniche, la competizione è stata inoltre suddivisa in due distinte fasi: durante la prima fase i giovani atleti si affrontati nella disciplina della corsa nei 200m, 400m e 800m. Nella seconda fase invece gli stessi si sono sfidati nel nuoto nei 25, 50 e 100 stile libero. A fine giornata, iI bottino che i ragazzi della “Asd Penta Vibo” sono riusciti a mettere in bacheca è stato di ben 9 medaglie d’oro, 9 d’argento e 8 di bronzo. La seconda parte della manifestazione di Pentathlon moderno avrà luogo la prossima domenica, sempre presso la struttura sportiva di Vibo Marina.