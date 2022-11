Vibo, nuova denuncia sulle criticità della situazione della medicina del territorio

La sanità pubblica vibonese vive “un momento quasi drammatico”. La sofferente offerta dei servizi erogati dai presidi ospedalieri e da strutture sanitarie da tempo declassate per la soppressione, nel corso degli anni, delle proprie originarie funzioni, continua a provocare malcontento in seno alla popolazione e per i motivi che ormai sono di dominio pubblico. Se poi aggiungiamo che anche i servizi territoriali accusano una considerevole assenza, da parte dei pazienti, a sottoporsi, soprattutto ai test sulla prevenzione, il dado è tratto.

Ed è questo il motivo per cui l’emittente Radio Onda Verde di Vibo Valentia, per mercoledì 30 novembre, alle ore 14,30 nel corso della trasmissione “Spazio Informazione”, condotta da Nanni Naselli, ha invitato a discuterne il dottor Giusi Borello, direttore referente del centro medico San Giuseppe Moscati che associa oltre 12mila pazienti di Vibo Valentia e dintorni.

Una struttura, costituita da personale sanitario specializzato in più branche, che resta sempre una sicura garanzia per l’ammalato in emergenza e che sta anche registrando, col trascorrere degli anni, risultati abbastanza confortanti sul piano del potenziamento specialistico ed innovativo.

L’associazione storico-culturale “Ali di Vibonesità”, che ha assunto una posizione fortemente critica sulla sempre più assurda condizione dell’attività svolta da alcuni ospedali, oggi fa sua la denuncia dei medici del Centro Moscati, da anni impegnato a dare risposte adeguate alla domanda di salute dei tantissimi cittadini che ne hanno riconosciuto il valore e la funzione.

Il sodalizio vibonese è infatti impegnato nell’esame di alcune iniziative che verranno assunte per aiutare il sistema sanitario a ridurre sensibilmente i danni spesso subiti dal cittadino per la inefficienza dell’assistenza e cura ospedaliera.

Ed in questo contesto ha condiviso la preoccupazione sollevata e denunciata dallo stesso Centro Moscati da dove è partito, da qualche tempo, un forte appello affinchè da parte degli stessi cittadini non venga sottovalutata la inderogabile necessità di non trascurare il positivo effetto che ha sempre garantito il sistema di prevenzione.