Vibo, nominato il Coordinamento cittadino di Forza Italia

La neocoordinatrice cittadina di Forza Italia, Carmen Corrado, si è messa sin da subito a lavoro per avviare la fase di costituzione degli organi interni del partito azzurro, procedendo con la nomina del Coordinamento cittadino.

Dello stesso faranno parte:

1 – Carmen Corrado – segretario cittadino;

2 – Vincenzo Porcelli – capogruppo FI in Consiglio comunale;

3 – Serena Lo Schiavo – consigliera comunale di FI;

4- Giuseppe Calabria – consigliere comunale di FI;

5- Luca Carnovale – coordinatore cittadino dei giovani di FI;

6- Enzo Morelli;

7- Lorenzo Lombardo;

8- Nicola Arena;

9- Paola Cataudella;

10- Rino Putrino;

11- Rossana Caserta;

12- Samantha Mercatante;

13- Vincenzo Bruni.

“Voglio ringraziare tutti gli amici che, dimostrando grande entusiasmo e voglia di lavorare per far crescere il partito nella nostra città – ha affermato Carmen Corrado – hanno risposto presente alla chiamata e ad una partecipazione che sia attiva e improntata al radicamento sempre maggiore di Forza Italia sul nostro territorio. Un partito che si poggerà sull’impegno di professionisti, di persone che hanno vissuto e continuano a vivere la politica in maniera fattiva, ma aperto a tutti coloro che lo vorranno. Sono davvero felice – ha aggiunto – che già sin dal nascere del Coordinamento, abbiamo con noi, in Forza Italia, Samantha Mercatante, donna in carriera ma anche navigata politica che darà un valido e positivo contributo al gruppo”. Corrado ha ringraziato per “la fiducia chi ha creduto in me, a partire dal coordinatore provinciale Michele Comito e dall’on. Giuseppe Mangialavori. E posso già annunciare che nei prossimi giorni si terrà la prima riunione del coordinamento cittadino, nel corso della quale verranno indicati i responsabili dei dipartimenti, proprio per questo motivo le figure che ho voluto al mio fianco riusciranno con la loro professionalità a coprire ogni settore ed a dare contributi fattivi. Si è creato grande entusiasmo intorno a me e tanta voglia di ripartire in sinergia. Ci tengo a sottolineare – ha concluso – l’apporto costruttivo che un gruppo di giovani cittadini di Vena Superiore sta dando al partito, questo è il mio obiettivo, tanta voglia di fare e tante energie positive”.