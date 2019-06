Vibo Marina, successo per il “Concerto di inizio estate”

* di Francesco Castagna – Applausi a scena aperta per il quartetto tutto al femminile di musica classica in occasione dell’avvio della stagione estiva a Vibo Marina, tenutasi presso il Santuario mariano “Stella Maris”. Il canto del soprano Claudia Andolfi accompagnata nell’esibizione dal suono limpido e brillante del flauto traverso di Alessandra Castelli, dalla magica armonia creata dalle sensibili corde del violoncello di Assunta Gigantino ed, infine, dalla melodia soffiata nell’organo meccanico, suonato con maestria e grande sentimento da Patricia Musco. Un tripudio d’eccellenza tutto al femminile, in quanto composto da quattro appassionate interpreti dei loro rispettivi strumenti e dall’arte della composizione musicale, riuscendo quindi a regalare una serata di elevato spessore culturale. Il “Concerto d’inizio estate” ha visto la partecipazione di un attento pubblico composto da cittadini, ospiti, rappresentanti di associazioni, alte cariche della Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza, oltre che rappresentanti della locale Questura e del Comune di Vibo Valentia, quali l’assessore alla Cultura e l’assessore alle Attività produttive. La serata, organizzata dalla Pro Loco e dalla Parrocchia Maria Santissima del Rosario di Pompei, è iniziata con un significativo omaggio floreale del presidente della Pro Loco, Massimiliano Di Costa, alla statua della Vergine Maria, in segno della grande devozione della cittadinanza alla propria Patrona.

Durante il seguitissimo ed emozionante concerto, ampliato peraltro dalla bella acustica del luogo, sono stati eseguiti dal quartetto musicale pezzi di: George F. Handel “Largo da Xerxes”, Giulio Guccini “Ave Maria”, Robert Schuman “Traumarei” , Giuseppe Verdi “La Vergine degli Angeli”, Tommaso Albinoni “Adagio in sol minore”, Michael Laurence “Ave Maria”, Cesar Frank “Panis Angelicus” , Bach/Marcello “BWV974 Adagio”, Gounod “Ave Maria”.

Monsignor Saverio Di Bella ha sottolineato come tale evento sia un momento della comunità per partecipare, tramite la musica in un luogo mariano, all’inizio di una nuova stagione estiva che ci si augura avvenga nel segno dell’accoglienza e dell’ospitalità.

Enzo De Maria, membro del consiglio della Pro Loco, ha accennato alla singolarità del luogo che ben si presta ad importanti iniziative liturgiche e culturali.

Per la Pro Loco questa è stata l’occasione per varie ragioni quali: augurare una buona estate a tutti i cittadini ed a quanti giungeranno o ritorneranno nella cittadina portuale per una vacanza o una breve pausa lavorativa; fare memoria della tragica alluvione del 3 luglio 2006; sollecitare ogni intervento necessario per dare un aspetto pulito e bello al nostro territorio, non facendo mancare i servizi necessari a cittadini e turisti; augurare inoltre un buon lavoro a quanti, talora non senza difficoltà, sono impegnati nel settore della balneazione, dei collegamenti marittimi, dei servizi alla nautica da diporto, della ricettività e ristoro, del commercio e della promozione del territorio.

Particolarmente significativo, infine, l’intervento del nuovo assessore comunale alla cultura Daniela Rotino, che già dalla sua prima uscita ufficiale ha sottolineato come il “Concerto d’inizio estate” valorizzi una cittadina che merita attenzione anche nelle problematiche di sviluppo e promozione culturale.