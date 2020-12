Vibo Marina ha la sua Natività: l’arte regala un sorriso e batte il Covid

Un gioioso ed inaspettato regalo di Natale è quello ricevuto nei giorni scorsi dai cittadini di Vibo Marina. Infatti, anche se in difficili tempi di pandemia per il prossimo Natale, il centro della cittadina portuale avrà il suo simbolo di fede e speranza grazie alle opere di alcuni piccoli artisti e della loro maestra, Merari da Silva Viana.



“Il Covid-19 non riuscirà a prendere il sopravvento sulla speranza di un mondo migliore – ha dichiarato Merari, brasiliana di nascita ma vibonese d’adozione – ed io voglio esprimere la mia soddisfazione alle giovani artiste che hanno profuso il loro massimo impegno e tutto l’entusiasmo possibile per rendere Vibo Marina un luogo vitale e gioioso”. Infatti, seppur tra mille difficoltà dovute al lock-down imposto di recente, il progetto della Natività ha riscosso l’approvazione dei cittadini che hanno ringraziato le tre giovani protagoniste di questo piccolo-grande miracolo prenatalizio: Federica Ciconte, Elena Huang e Sabrina Alessandra Sirbu. Le giovani pittrici sono da tempo impegnate nella creazione di installazioni artistiche sul territorio vibonese, riscuotendo in ogni occasione l’approvazione per il loro impegno gratuito. Per l’infaticabile Merari vedere l’entusiasmo e la passione negli occhi delle sue ragazze è il premio che la ripaga di tutti i sacrifici e le rinunce fatte per portare a compimento i lavori. Sì, perché di sacrifici e rinunce Merari da Silva Viana ne ha fatti sempre parecchi pur di regalare un sorriso ai giovani e lanciare messaggi di pace e fratellanza nel posto che molti anni fa l’ha accolta, ma che comunque non potrà mai ringraziare abbastanza una persona venuta da lontano che ha dato sempre tutta se stessa.