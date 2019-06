Vibo Marina cambia look con i colori dell’artista carioca Merari da Sliva Viana

* di Francesco Castagna – Etica ed arte per l’arredo urbano presente a Vibo Marina. Dopo le fioriere colorate della scorsa estate, quest’anno è stato il turno delle panchine in ferro che arredano il lungomare limitrofo al porto. A colorarle con arte e passione ci ha pensato come sempre la vulcanica artista di origine carioca Merari da Sliva Viana.

Infatti, da ieri, camminando lungo la passeggiata della cittadina portuale, le panchine in metallo hanno cambiato il loro triste e grigio look per sgargianti colori estivi che rallegrano la vista ma, con i loro messaggi sovrascritti, anche sensibilizzare lo spirito dei passanti di turno. Messaggi, quelli voluti da Merari, nel segno del rispetto per l’ambiente che ci circonda e dei veri valori della vita. Interpellata riguardo a questo suo ennesimo gesto d’amore verso la cittadina che l’ha accolta oltre vent’anni fa, l’artista brasiliana rilascia queste semplici ma significative parole: “L’amore, la speranza, l’ottimismo e l’impegno personale possono e devono diventare parte di quella forza che serve per vivere in un mondo migliore”. Da ieri, dunque, un altro piccolo seme verso la “rinascita” è stato piantato a Vibo Marina, segno questo che il cambiamento verso un posto migliore dove vivere è possibile grazie all’arte ed all’entusiasmo di persone come Merari da Silvia Viana.