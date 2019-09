Vibo, Luciano risponde sulla questione della mancata riscossione dei canoni comunali

“Leggo che il Sistema Bibliotecario Vibonese mi rivolge sulla stampa tutta una serie di considerazioni giuridiche riguardo al canone di locazione di Palazzo Santa Chiara che non viene pagato. Però non capisco perché si rivolga proprio a me e non già al sindaco e all’assessore all’Urbanistica, avendo quest’ultimo affermato in Consiglio comunale che il Sistema Bibliotecario non paga la locazione concordata”. Si apre con queste affermazioni la nota che il consigliere PD Stefano Luciano ha diffuso in risposta alla questione dei canoni comunali non versati nelle casse cittadine, da lui evidenziata di recente. “Io mi sono limitato a rivolgere una interrogazione per rendere pubbliche alcune situazioni che per la verità non indignano solo chi scrive, ma tanti onesti cittadini e commercianti che pagano regolarmente le tasse senza essere privilegiati da nessuno – continua Luciano – poiché il mancato pagamento del canone di affitto del Sistema Bibliotecario è un dato oggettivo”. La questione è stata sollevata di recente dal capogruppo della minoranza consiliare, che ha portato l’attenzione su diversi casi simili che riguardano immobili di proprietà del Comune di Vibo per i quali gli affittuari, siano essi enti di diversa natura, non venderebbero il giusto corrispettivo economico da tempo, gravando anche sulla delicata economia cittadina. Ma la questione pare arricchirsi di particolari non propriamente chiari. “Si sta cercando – sostiene Luciano – di giustificare la morosità del Sistema Bibliotecario adducendo una colpa al Comune che avrebbe, verso l’ente, questioni economiche in sospeso. Ma se non si dimostra che il credito è certo, liquido ed esigibile restano solo parole mentre i fatti dimostrano ciò che ormai anche in Consiglio e stato accertato: per Palazzo Santa Chiara non si riscuote nessun affitto. Non mi intimorisce il fatto che a scrivere sia un collega avvocato perché le regole valgono per tutti e non solo per i poveri cittadini che non hanno santi in paradiso”.