Vibo, l’inaugurazione del nuovo teatro comunale con  i comici Ale e Franz

*di F.L.D. – «La felicità, la gioia che non è mia, ma è di tutta la città che aspettava questa serata ormai da troppo tempo, sono contentissima di essere riuscita a regalarla a coronamento di tutto un percorso che non appartiene solo a me, ma a tutte le amministrazioni che mi hanno preceduto». Era visibilmente soddisfatta Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia all’apertura ufficiale del nuovo teatro comunale, dopo quasi trenta anni di attesa. L’inaugurazione è avvenuta con un doppio spettacolo, uno alle ore 18,00 e replica alle ore 21 del giorno di San Valentino, del duo comico nazionale, Ale e Franz. Ambedue le rappresentazioni hanno registrato successo di pubblico, il «tutto esaurito» dei 541 posti a sedere della bella, ben sonorizzata e piacevole nuova struttura teatrale. Al secondo spettacolo erano presenti le massime autorità istituzionali del vibonese, gli ex sindaci, Nicola D’Agostino ed Elio Costa, l’ex presidente della Provincia e candidato dem a sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo e tanti cittadini che ritrovato il desiderio di «andare a teatro» e «uscire da casa» dopo i ricordi delle chiusure pandemiche. In prima fila, c’era la Giunta comunale al completo, l’assessore regionale Rosario Varì, il consigliere regionale Michele Comito e l’ex senatore Francesco Bevilacqua, che nel 1999 avviò l’iter per la realizzazione dell’opera. Maria Limardo ha poi tenuto a precisare che come Giunta comunale «è stato deliberato che questo teatro sarà residenza artistica dell’Orchestra sinfonica della Calabria che avrà anche il compito, in questa prima fase della stagione, di coordinare gli spettacoli tra loro». Inoltre, un ringraziamento del sindaco è andato al Teatro Parioli di Roma che consentendo un accordo, un gemellaggio con il Teatro di Vibo ha dato la possibilità di «garantire un buon calendario per la prosa e di portare in città spettacoli di altissimo livello e, soprattutto, di mantenere questi spettacoli a un prezzo davvero popolare». Infatti, proprio dal Teatro Parioli è ripartita, in questa stagione, l’applaudita rappresentazione di Ale e Franz “Recital – Atti scenici in luogo pubblico” con la regia di Alberto Ferrari. I due comici della panchina, hanno offerto a Vibo, con divertenti e raffinati dialoghi ironici, il loro teatro dell’assurdo, stralunato e surreale che «indaga l’universo delle relazioni umane» mettendo in luce le nostre particolarità ma soprattutto i nostri difetti e le nostre contraddizioni. «C’è profumo di nuovo, di legno, di lavoro – hanno espresso il duo comico di Zelig, tra gli applausi a conclusione dello spettacolo -. Avete una struttura meravigliosa, eccellente. Noi che giriamo l’Italia ne vediamo tante. In un mondo dove si chiudono sempre più teatri, arrivare in una città dove se ne apre uno nuovo, è un bel segnale. Siamo orgogliosi e onorati che abbiate scelto noi per la prima».

Exif_JPEG_420 Exif_JPEG_420 Exif_JPEG_420