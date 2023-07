Vibo, Limardo ridistribuisce le deleghe e nomina un nuovo assessore: è Katia Franzè

“Alla luce delle dimissioni dei tre assessori espressione della compagine Città Futura, ho deciso di riassegnare le deleghe in capo agli stessi agli altri componenti della mia Giunta comunale”.

Il passo in avanti è comunicato dal sindaco Maria Limardo che prova a superare le difficoltà e a rimettere in carreggiata la macchina politico-amministrativa. In questo senso, va “la nomina di un nuovo assessore nella persona del consigliere Katia Franzè, eletta nella lista di Forza Italia e che in questi anni, seppur a volte da posizioni differenti, non ha mai mancato di manifestare l’attaccamento alla città e di lavorare nell’interesse della collettività. A lei -sostiene il primo cittadino – vanno i migliori auguri di un proficuo lavoro, certa che saprà imprimere un importante cambio di passo nei settori che le sono stati affidati. A tutti, i miei auguri di buon lavoro nell’ottica di un rinnovato impegno al quale, sono certa, non mancherà l’entusiasmo del fare. Mi riservo, infine, di procedere ad un ulteriore potenziamento dell’esecutivo in una fase successiva”.

All’assessore Franzè sono state assegnate, tra le altre, le deleghe agli Affari generali, Risorse umane, Contenzioso e Decoro urbano.