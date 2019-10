Vibo, Lebrino contro il taglio dei parlamentari

“Diminuire il numero dei parlamentari significa minare la rappresentanza territoriale e serve solo a tenere a bada un certo elettorato miope, poco informato e incapace di leggere le dinamiche.”

Gian Maria Lebrino, segretario provinciale del PSI, non è d’accordo con i tagli ai parlamentari rappresentanti delle regioni ed auspica un’azione forte che risvegli: “la politica spicciola che ultimamente non ha nessun obiettivo serio se non quello di tornare alle urne”. I problemi ai quali si riferisce Lebrino sono legati alla difficile situazione che la Regione Calabria si ritrova ad affrontare su più fronti, politico, sociale e sanitario solo per citarne alcuni, e al taglio significativo dei rappresentanti a Roma: “Il risparmio economico è irrisorio e dimostrerebbe solo una svendita della democrazia. All’Italia serve un forte shock e dirigenti che sappiano trovare le soluzione ai veri problemi, non che si occupino solo di slogan e argomenti di pancia che non hanno portato ancora a nulla di buono. Il mio auspicio è che la politica non ceda il passo al populismo e al qualunquismo”.