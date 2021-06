Vibo, l’assessore Falduto scaccia ogni ambiguità: “Ribadisco con forza la mia chiara appartenenza politica a Fratelli d’Italia”

Nell’odierno Consiglio comunale di Vibo Valentia – riferisce l’assessore Michele Falduto – è stato chiesto, destando in me non poco stupore, di specificare la mia posizione in Giunta. Onestamente non comprendo le ragioni di tale domanda visto che non credo la mia posizione possa destare alcuna ambiguità. Ma, per dirla con una locuzione latina, repetita iuvant: non solo sono stato candidato nelle fila del partito Fratelli d’Italia; non solo sono stato indicato quale assessore dal partito Fratelli d’Italia e, quindi, è chiara la mia posizione in Giunta perché ivi siedo per volontà del partito; ma io sono tesserato in FdI e sono dirigente del Coordinamento Provinciale di Vibo Valentia del partito Fratelli d’italia, partecipando attivamente a tutte le iniziative e riunioni”.

“Per tali ‘semplici’ ragioni sono rimasto stupito dalla domanda che però mi dà l’occasione di ribadire, con forza, la mia chiara appartenenza politica a Fratelli d’Italia, partito – rivendica con orgoglio l’assessore Falduto – di cui sono fiero di far parte e al quale, come detto, sono tesserato, perché, lo ricordo a me stesso, per far parte di un partito bisogna possederne la tessera. Per concludere, sto lavorando quotidianamente, senza lesinare risorse, per dare risposte ai cittadini, al fianco del sindaco e in simbiosi col mio partito, i quali ringrazio per gli attestati di stima e la fiducia riposta nel mio operato. Lavorerò affinché questa fiducia non venga mai meno e fino a quel giorno andrò dritto per la mia strada, sempre fiero e con la schiena dritta!”