Vibo. Incontro fra Comito, il Gruppo di Forza Italia e Bernardi: “Riaprire la scuola in piena sicurezza”

Si è tenuto nella tarda mattinata di oggi, l’incontro, richiesto dal Gruppo consiliare di Forza Italia del Comune di Vibo Valentia e il commissario dell’Asp Maria Bernardi. Accompagnati dal sindaco Maria Limardo e dal consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità, Michele Comito, sono stati affrontati diversi temi, primo tra tutti, la necessità di intervenire in maniera più incisiva circa lo screening e la vaccinazione, soprattutto per i ragazzi che da lunedì riprenderanno le lezioni in presenza. “Alta – sostengono gli esponenti azzurri – è stata l’attenzione da parte della dottoressa Bernardi, la quale ci ha assicurato che da lunedì, con l’Esercito, sarà disponibile un’unità mobile che si unirà alle altre postazioni, già presenti sul territorio provinciale, per effettuare tamponi gratuitamente a tutti i ragazzi che lo richiederanno (sono previsti circa 150 tamponi al giorno)”.

I consiglieri di Forza Italia hanno sottolineato l’importanza di “garantire, per quanto possibile, una ripartenza sicura, consapevoli del fatto che la scuola, è l’ultimo presidio che dev’essere penalizzato dagli effetti di questa pandemia”.

“I nostri ragazzi – hanno aggiunto – hanno già pagato a caro prezzo le conseguenze del primo lockdown e non possiamo più permetterci di rischiare un’ulteriore chiusura della scuola. Ne va della loro crescita. Abbiamo manifestato la necessità di andare incontro, soprattutto alle fasce più deboli, circa l’effettuazione dei tamponi gratuiti, evidenziando, che spesso le famiglie non possono permettersi di spendere settimanalmente decine e decine di euro per i tamponi e che, pertanto, dovremmo andare incontro a chi legittimamente ne farà richiesta. Anche in tal senso siamo stati rassicurati, che da parte dell’Asp, ci sarà massima disponibilità anche perché, si ritiene importante, al fine di limitare i contagi, uno screening su larga scala, affinché si frenino le possibilità di far circolare i positivi, inconsapevoli di esserlo”.

I consiglieri hanno ribadito “la necessità di portare avanti la realizzazione del Poliambulatorio o Casa della Salute a Vibo Marina, problematica più volte affrontata e sottoposta all’attenzione del commissario anche da parte del sindaco della città.

Anche su questo la dottoressa Bernardi – hanno concluso – ci ha rassicurato sulla fattibilità dell’intervento ed ha dichiarato che sarà sua intenzione portarlo a compimento”.