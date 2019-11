Vibo, il PD incontra i vertici sanitari

Questa mattina una delegazione del Partito Democratico della federazione vibonese ha incontrato il commissario alla sanità Saverio Cotticelli e la direttrice facente funzione dell’ asp di Vibo Elisabetta Tripodi.

“Sono molto soddisfatto dell’ incontro avuto questa mattina, soprattutto per i provvedimenti assunti e formalizzati. Restiamo in attesa che il Dipartimento proceda agli adempimenti per le assunzioni” ha dichiarato Stefano Luciano, capogruppo consiliare PD che insieme al segretario Enzo Insardà, ai dirigenti Teresa Esposito e Michele Soriano, e al consigliere regionale Michele Mirabello, ha fatto il punto sulla situazione di criticità che sta affrontando la sanità cittadina. Carenza di organico nei reparti di pediatria e ortopedia, nonché la grave carenza di anestesisti, di organico nel settore direttivo e della prevenzione ed il bisogno di incrementare ore lavorative negli ambulatori specializzati sono stati i temi al centro dell’incontro. È stata inoltre segnalata la necessità di procedere alla immediata immissione in servizio di ulteriori unità di operatori socio sanitari utilizzando la graduatoria in vigore infatti, al termine della riunione, il generale Cotticelli ha autorizzato l’assunzione di 17 operatori socio sanitari con scorrimento della graduatoria, l’assunzione di 4 dirigenti medici per la chirurgia e di 1 dirigente medico per la neurologia, di 4 dirigenti medici e del primario per ortopedia.